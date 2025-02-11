Кроссворд на 11 февраля 2025

Интересные факты о кибербезопасности:
1. RTM Group сообщает, что наиболее распространенными методами мошенничества являются телефонные звонки, а для хищения электронных денег чаще всего используются вирусы и фишинговые атаки.
2. За последние 9 лет лидерами по числу кибератак стали здравоохранение, производство, финансовые услуги, госсектор и транспорт. Ожидается, что в ближайшем будущем в этот список войдут розничная торговля, нефтегазовая отрасль, СМИ, юриспруденция и образование.
3. Человеческий фактор — наиболее распространенная причина утечек данных. Согласно отчету Verizon за 2022 год, 82% утечек данных произошли из-за ошибок пользователей. Часто это связано с фишингом: через электронную почту пользователей обманом заставляют переходить по вредоносным ссылкам или предоставлять конфиденциальную информацию.*
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