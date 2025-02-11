Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кроссворд на 11 февраля 2025

11 февраля отмечается Международный день безопасного Интернета. Это отличный повод освежить в памяти основные правила безопасности в сети. Предлагаем проверить свои знания о кибербезопасности и защите личных данных в онлайн-пространстве, разгадав наш кроссворд.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Интересные факты о кибербезопасности:

1. RTM Group сообщает, что наиболее распространенными методами мошенничества являются телефонные звонки, а для хищения электронных денег чаще всего используются вирусы и фишинговые атаки.

2. За последние 9 лет лидерами по числу кибератак стали здравоохранение, производство, финансовые услуги, госсектор и транспорт. Ожидается, что в ближайшем будущем в этот список войдут розничная торговля, нефтегазовая отрасль, СМИ, юриспруденция и образование.

3. Человеческий фактор — наиболее распространенная причина утечек данных. Согласно отчету Verizon за 2022 год, 82% утечек данных произошли из-за ошибок пользователей. Часто это связано с фишингом: через электронную почту пользователей обманом заставляют переходить по вредоносным ссылкам или предоставлять конфиденциальную информацию.*

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.