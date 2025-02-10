В Екатеринбурге силовики нагрянули с проверкой в хостелы для мигрантов

В этих хостелах общей площадью 350 квадратных метров в 2024 году было поставлено на миграционный учет четыре тысячи человек. Сейчас силовики выявили свыше ста мигрантов, в отношении которых пройдет проверка по соблюдению требований миграционного законодательства.