В Екатеринбурге силовики нагрянули с проверкой в хостелы для мигрантов

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга 10 февраля прошел очередной рейд по поиску мигрантов, которые проживают на территории РФ незаконно. Военные следователи вместе с полицейскими, сотрудниками прокуратуры, Росгвардии и других ведомств обнаружили несколько хостелов, в которых проживали иностранные граждане.
В этих хостелах общей площадью 350 квадратных метров в 2024 году было поставлено на миграционный учет четыре тысячи человек. Сейчас силовики выявили свыше ста мигрантов, в отношении которых пройдет проверка по соблюдению требований миграционного законодательства.
— Кроме того, был выявлен целый ряд «новых» граждан РФ, которые уклонились от постановки на воинский учет. Им выданы повести для явки военный комиссариат по месту регистрации, — рассказали в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО.
Правоохранители выяснили, кто организовал незаконную массовую регистрацию иностранных граждан по проверенным адресам. В их отношении прокуратурой начата проверка. По ее итогам материалы передадут в органы следствия для дальнейшего расследования.