В февральских квитанциях омичи получат перерасчет по электроэнергии

Ранее ОЭК задним числом выставила жильцам таких домов долги за период с августа 2023 года. Это было связано с пересмотром норматива потребления. Мнимая задолженность доходила у иных жильцов до 14 тысяч рублей. Омское УФАС действия ОЭК оспорило.