В февральских квитанциях омичи получат перерасчет по электроэнергии

Жильцов бывших омских общежитий и других домов, не оборудованных индивидуальными счетчиками учета электроэнергии, ждет приятный сюрприз в февральских квитанциях за свет. Как сообщили в Омском УФАС, Омская энергосбытовая компания учла претензии надзорного органа и провела перерасчет.
Ранее ОЭК задним числом выставила жильцам таких домов долги за период с августа 2023 года. Это было связано с пересмотром норматива потребления. Мнимая задолженность доходила у иных жильцов до 14 тысяч рублей. Омское УФАС действия ОЭК оспорило.