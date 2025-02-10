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В февральских квитанциях омичи получат перерасчет по электроэнергии

Сумма за свет уменьшится для жильцов домов, не оборудованных индивидуальными счетчиками.

Источник: Комсомольская правда

Жильцов бывших омских общежитий и других домов, не оборудованных индивидуальными счетчиками учета электроэнергии, ждет приятный сюрприз в февральских квитанциях за свет. Как сообщили в Омском УФАС, Омская энергосбытовая компания учла претензии надзорного органа и провела перерасчет.

Ранее ОЭК задним числом выставила жильцам таких домов долги за период с августа 2023 года. Это было связано с пересмотром норматива потребления. Мнимая задолженность доходила у иных жильцов до 14 тысяч рублей. Омское УФАС действия ОЭК оспорило.