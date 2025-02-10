В Калининградскую область привезли ещё одну «Ласточку». Электропоезд начал курсировать на магистрали. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.
«Ещё один состав электропоезда ЭС2Г прибыл на Калининградскую железную дорогу в конце января. После проверки всех систем и технического обслуживания 11-я по счёту “Ласточка” начала курсировать на магистрали», — отметили в КЖД. Электропоезд уже совершил первый рейс по маршруту Калининград — Светлогорск и далее продолжит курсировать на приморских направлениях магистрали.
«Светлогорское и зеленоградское направления наиболее востребованы у пассажиров пригородных поездов. В прошлом году пассажиропоток в эти курортные города составил 89% от общего числа перевезённых гостей и жителей янтарного края», — рассказали в отделе корпоративных коммуникаций.
В январе 2025 года поездки на «Ласточках» совершили около 412 тысяч человек. Отмечается, что пополнение парка электропоездов позволит увеличить количество рейсов к морю к началу туристического сезона.
Ранее стало известно, что летом в Калининградской области планируют запустить сдвоенные «Ласточки» на побережье. В составах будет по десять вагонов.
В летний сезон в Калининградской области увеличивают частоту рейсов «Ласточек» в приморском направлении. Электрички регулярно ездят переполненными.