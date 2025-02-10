В Калининградскую область привезли ещё одну «Ласточку»

«Ещё один состав электропоезда ЭС2Г прибыл на Калининградскую железную дорогу в конце января. После проверки всех систем и технического обслуживания 11-я по счёту “Ласточка” начала курсировать на магистрали», — отметили в КЖД. Электропоезд уже совершил первый рейс по маршруту Калининград — Светлогорск и далее продолжит курсировать на приморских направлениях магистрали.