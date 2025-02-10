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Комнаты матери и ребенка открыли в двух вузах Иркутска

Об обустройстве комнат просили студенты и работники университетов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске сразу в двух вузах открыли комнаты матери и ребенка. Теперь они есть в педагогическом институте ИГУ и политехе. Об их создании просили студенты и работники университетов.

— Комната матери и ребенка на базе пединститута ИГУ размещена на первом этаже корпуса на улице Нижняя Набережная, 6. Она предназначена для студенческих семей, а также для молодых преподавателей и сотрудников с детьми, — сказано в сообщении.

Комната включает в себя два помещения. Первое само пространство матери и ребенка, а во втором находится все необходимое для не длительного нахождения детей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что первая собака-спасатель в МЧС Иркутской области отметила свой девятый день рождения.