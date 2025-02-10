Создана нейросетевая адаптивная система управления колесными роботами

Как отмечают Чжан Хучжэньюй и его коллеги, колесные мобильные роботы, оснащенные манипуляторами, привлекают все большее внимание благодаря своей универсальности и способности выполнять сложные задачи в различных областях, таких как спасательные операции, 3D-печать и взаимодействие с людьми. Их более широкое применение ограничивается тем, что их движение описывается нелинейными уравнениями, а традиционные методы управления часто не учитывают динамические неопределенности и внешние возмущения.