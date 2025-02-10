Лукашенко искренне признал, что не все поняли то, что происходило в 2020

И добавил, что время все расставило на свои места, что не отвергается и церковью. Он заметил, что сейчас пришло осознание того, кто финансировал, сколько выделялось «на эту заразу, откуда она пошла, сколько погибло людей». А также заметил, что в Беларуси признали, что единственно правильным был выбранный путь.