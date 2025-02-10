Президент Беларуси Александр Лукашенко искренне признал, что не все поняли то, что происходило в 2020, сообщает пресс-служба президента.
Белорусский лидер пояснил, что глава страны должен служить своему народу и делать то, что хочет народ. Однако и заметил, что порой в обществе не очень понимают ту или иную ситуацию. И тогда глава страны должен убедить людей.
— Ты должен пожертвовать все для того, чтобы люди это поняли, — уверен он.
Далее Лукашенко напомнил о событиях 2019 — 2020 годов, о пандемии и внутриполитических событиях. И искренне признал, что не все белорусы поняли, что происходило.
— Как бы я ни стремился до вас достучаться и до своих людей, я искренне признаю, что не все поняли то, что происходит, — сказал глава республики.
И добавил, что время все расставило на свои места, что не отвергается и церковью. Он заметил, что сейчас пришло осознание того, кто финансировал, сколько выделялось «на эту заразу, откуда она пошла, сколько погибло людей». А также заметил, что в Беларуси признали, что единственно правильным был выбранный путь.
Еще он заметил, что противники и отдельные враги государства тогда воспользовалось именно тем, что у президента не получилось достучаться. А обращая внимание на выделенные для этого средства, заметил, что если бы деньги пошли на дело, то сегодня не пришлось бы обсуждать никакие проблемы конфессий.
— Мы бы и центры построили для них, и с наркоманией бы помогали вам больше бороться, многодетным помогать и так далее и тому подобное", — прокомментировал лидер государства.
Еще Лукашенко добавил, что время многих учит. И признал, что белорусские власти также признают и свои допущенные ошибки. И сказал, что лидеры конфессий тоже должны согласиться с тем, что вместе с властями «не доработали где-то», не сохранили мир на то время.
— Но над ошибками поработали, и сегодня результат: и общество, и народ с нами, и они подтвердили это, — подытожил президент.
А резюмируя, еще Лукашенко указал на что, чтобы двигаться дальше, не стоит все время опираться на одного человека, так как человек не вечен. Но следует работать всем вместе.
— А для того, чтобы было нормально, должна быть дисциплина, — уверен белорусский президент.
И еще он заметил, что это не означает, что нужно «ходить и шашкой махать», но раз выработана некая идея и принято решение, то их нужно реализовывать.
— И должны к этому стремиться все. Я в этом вижу исполнительскую дисциплину, — заключил президент, приведя в пример и белорусский АПК и работу предприятий.
Еще Александр Лукашенко сказал о полной гармонии в отношениях с мусульманами.
Также глава страны сказал, когда состоится его встреча с Папой Римским.
Еще белорусский лидер сказал, что власти Беларуси провели работу над ошибками, допущенными в обществе.