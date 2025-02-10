Заместителям председателя омского правительства ограничили число советников

На портале правовой информации опубликован указ губернатора Виталия Хоценко, регламентирующий положение советников первого заместителя председателя правительства Омской области и заместителя председателя правительства Омской области. У каждого из них теперь может быть не более десяти советников, тогда как ранее их число не ограничивалось.
Советники членов омского правительства работают на общественных началах и статусом госслужащих не обладают. Примечательно, что как следует из документа, стать советником может лишь тот, кто проживает на территории Омской области.
Кроме того, эти люди должны являться высококвалифицированными специалистами-практиками или представителями науки и образования. В сферу их компетенции входит участие в разработке государственных программ Омской области, внесение предложений по вопросам социально-экономического развития региона, инновационным проектам и тому подобное.
Срок полномочий советников соответственно совпадает со сроком исполнения своих обязанностей первым заместителем и заместителем председателя правительства Омской области.