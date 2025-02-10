Заместителям председателя омского правительства ограничили число советников

На портале правовой информации опубликован указ губернатора Виталия Хоценко, регламентирующий положение советников первого заместителя председателя правительства Омской области и заместителя председателя правительства Омской области. У каждого из них теперь может быть не более десяти советников, тогда как ранее их число не ограничивалось.