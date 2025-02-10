В Нижнем Новгороде усилят борьбу с парковкой на тротуарах

Директор департамента транспорта Андрей Житников отметил, что на улице Минина в центре Нижнего Новгорода водители не только облюбовали тротуары для парковки, но и используют пешеходную часть как проезжую. Таких водителей штрафуют на 1 тыс. руб. по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ, а машины эвакуируют. Забрать автомобиль со штрафстоянки можно только после уплаты штрафа, добавил представитель МКУ «Центр организации дорожного движения» Василий Медведчук.