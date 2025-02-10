Екатерина Стриженова не выйдет на сцену Михайловского театра из-за похорон свекра

Спектакль «Женщины Есенина», который намечен на 12 февраля в Михайловском театре, пройдет без Екатерины Стриженовой. Она не сможет выйти на сцену в этот день, так как будет находиться на похоронах свекра Олега Стриженова. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Напомним, что народный артист ушел из жизни 9 февраля в возрасте 95 лет. Соболезнования в связи с его смертью выразил губернатор Александр Беглов.
— Российская культура понесла большую утрату, — отметил он.
Действительно, Олег Стриженов был выдающимся актером. Его жизнь была неразрывно связана с игрой на сцене и на съемочной площадке. Многие годы жизни он посвятил МХАТу Горького, где исполнил Глумова в «На всякого мудреца довольно простоты», Незнамова в «Без вины виноватые», Барона Тузенбаха в «Трех сестрах» и другие. А фильмы с его участиям, такие как «Белые ночи», «Звезда пленительного счастья», «Капитанская дочка» и многие другие стали классикой советского кинематографа.