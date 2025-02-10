Екатерина Стриженова не выйдет на сцену Михайловского театра из-за похорон свекра

Действительно, Олег Стриженов был выдающимся актером. Его жизнь была неразрывно связана с игрой на сцене и на съемочной площадке. Многие годы жизни он посвятил МХАТу Горького, где исполнил Глумова в «На всякого мудреца довольно простоты», Незнамова в «Без вины виноватые», Барона Тузенбаха в «Трех сестрах» и другие. А фильмы с его участиям, такие как «Белые ночи», «Звезда пленительного счастья», «Капитанская дочка» и многие другие стали классикой советского кинематографа.