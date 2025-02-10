Основательница Wildberries Татьяна Ким и Владислав Бакальчук развелись

«История длиною в 22 года завершена. Конечно, это грустный момент — когда-то я гордился нашей семьей, нашими отношениями, тем, что мы построили не только бизнес, но и жизнь. Но последние месяцы показали, что этот финал был неизбежен», — написал Бакальчук.