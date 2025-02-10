Жителей Уфы предупредили о плановых отключениях воды

С 11.00 до 20.00 холодную воду отключат в домах по улице Нефтяников, 1, 2, 3, 4, 5 и 7; с 10.00 до 14.00 горячего водоснабжения лишатся жители улиц Блюхера, 25/1, 27, 27/1, 29; Чудинова, 2, 4; Коммунаров, 67, 69, 69/1, 69/2, 71/1, 75; Вологодской, 77, 79, 79а, 81, 81/1, 82/2; Ушакова, 84, 86, 86/1, 86/2, 88, 88/1, 90 и 90/1.