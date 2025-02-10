На дне Тихого океана обнаружили потенциальные следы древней космической вспышки

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Исследователи из Австралии и Германии нашли в глубинных отложениях со дна Тихого океана изотопные свидетельства того, что примерно 10 млн лет назад Земля подверглась действию пока неизвестной космической вспышки, следы которой сохранились в виде необычно большого числа атомов бериллия-10. Об этом сообщила пресс-служба немецкого Центра им. Гельмгольца в Дрездене (HZDR).
«В прослойках морских пород, сформировавшихся примерно 10 млн лет назад, мы обнаружили вдвое больше бериллия-10, чем ожидали увидеть. Иными словами, мы натолкнулись на ранее неизвестную изотопную аномалию. Она могла возникнуть как в результате перемен в движении течений рядом с Антарктикой 10−12 млн лет назад, так и в результате некой вспышки в космосе», — заявил научный сотрудник HZDR Доминик Коль, чьи слова приводит пресс-служба центра.
Ученые совершили это открытие при изучении глубоководных проб грунта, которые были собраны в центральных и северных регионах в срединной части Тихого океана, где присутствуют обширные отложений марганцево-железных руд. Эти залежи интересны не только с коммерческой точки зрения, но и тем, что они формировались на дне океана на протяжении последних 20 млн лет.
Ученые воспользовались этим для изучения того, как меняется концентрация атомов бериллия-10 в отложениях с течением времени. Этот изотоп бериллия нестабилен по своей природе, однако он непрерывно образуется в атмосфере Земли под действием космических лучей. Период полураспада бериллия-10 равен 1,39 млн лет, что делает его удобным инструментом для оценки возраста пород и отложений льда.
Когда специалисты начали замерять концентрацию бериллия-10 в тихоокеанских образцах пород, они обнаружили и в том, и в другом наборе проб марганцево-железной руды из Тихого океана прослойки с необычно высокой концентрацией атомов этого изотопа. И в том, и в другом случае эти слои сформировались примерно 10 млн лет назад, что говорит о неслучайной природе данных бериллиевых аномалий.
Пока геохимики не могут исключить, что эти всплески в концентрации бериллия-10 были связаны с переменами в движении течений, однако ученые отмечают, что открытие аналогичного всплеска в концентрации бериллия в породах из других океанов Земли однозначно укажет на космическое происхождение этих аномалий. Их возможным источником может выступать как взрыв сверхновой на относительно небольшом расстоянии от Земли, так и столкновение Солнечной системы с плотным облаком из газа, подытожил Коль.