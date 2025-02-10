На дне Тихого океана обнаружили потенциальные следы древней космической вспышки

Пока геохимики не могут исключить, что эти всплески в концентрации бериллия-10 были связаны с переменами в движении течений, однако ученые отмечают, что открытие аналогичного всплеска в концентрации бериллия в породах из других океанов Земли однозначно укажет на космическое происхождение этих аномалий. Их возможным источником может выступать как взрыв сверхновой на относительно небольшом расстоянии от Земли, так и столкновение Солнечной системы с плотным облаком из газа, подытожил Коль.