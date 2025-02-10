«Желаем удачи, Коли». Пресс-служба «Юты» попрощалась с белорусским защитником Владиславом Колячонком после его перехода в «Питтсбург»

Сейчас в «Юте» отреагировали на переход 23-летнего белорусского защитника в другой клуб. Напомним, Колячонка выбрали с драфта отказов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Новым клубом игрока стал «Питтсбург Пингвинз».