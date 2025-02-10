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«Желаем удачи, Коли». Пресс-служба «Юты» попрощалась с белорусским защитником Владиславом Колячонком после его перехода в «Питтсбург»

«Юта» попрощалась с белорусским защитником Владиславом Колячонком.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-служба хоккейного клуба «Юта» попрощалась с белорусским защитником Владиславом Колячонком. Об это говорится в сообщении на официальной странице ХК в соцсетях.

Ранее стало известно, что белорусский защитник Владислав Колячонок стал игроком ХК «Питтсбург».

Сейчас в «Юте» отреагировали на переход 23-летнего белорусского защитника в другой клуб. Напомним, Колячонка выбрали с драфта отказов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Новым клубом игрока стал «Питтсбург Пингвинз».

— Желаем удачи в Питтсбурге, Коли, — отреагировали в «Юте» на уход белоруса.

Известно, что в текущем сезоне НХЛ Колячонок сыграл 23 матча, набрав 5 (2+3) баллов с показателем полезности минус 7 и 2 минутах штрафа.

Тем временем Овечкин обошел Эспозито по очкам в НХЛ, но «Вашингтон» белоруса Протаса проиграл.