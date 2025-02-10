В Уфе изменится схема движения автобусного маршрута № 112

Обслуживание рейсов будет выполняться с обязательными остановочными пунктами.
— в прямом направлении:
Ул. имени В. Харламова, ул. Рябиновая, ул. Нижняя Покровская, СНТ «Родничок», ул. Советская, Большой переулок, ОП «Каравай», Мечеть Иман Нуры, Сельсовет, Мечеть Иман Нуры, Ночной магазин, 1-й поворот, СНТ «Нива», ул. имени Полковника Меликова, ул. Летчиков, Михайловский поворот, ул. Шмидта, Рынок «Зареченский», Школа № 46, Речное училище, ул. Пожарского, ул. Ахметова, ЖК «Новалэнд», ГК «Камышлинский», Центр спортивной подготовки по фехтованию, Сады «Радуга», Рынок «Народный», Автодром, ул. Речная, Автовокзал «Южный» г. Уфа, ул. имени города Галле, Фирма «Мир», БГАУ, Дом печати, ТК «Центральный»;
— в обратном направлении:
ТК «Центральный», Дом печати, БГАУ, ул. имени города Галле, Автовокзал «Южный» г. Уфа, ул. Речная, Автодром, Рынок «Народный», Сады «Радуга», Центр спортивной подготовки по фехтованию, ГК «Камышлинский», ЖК «Новалэнд», ул. Ахметова, ул. Пожарского, Речное училище, Школа № 46, Рынок «Зареченский», ул. Шмидта, Михайловский поворот, СНТ «Нива», 1-й поворот, ул. Трактовая, ул. имени В. Харламова, Ночной магазин, Мечеть Иман Нуры, Сельсовет, ОП «Каравай», Большой переулок, ул. Советов, СНТ «Родничок», ул. Нижняя Покровская, ул. Рябиновая.