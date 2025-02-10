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Из-за роста заболеваемости ОРВИ в Прикамье закрыли на карантин 85 классов

Занятия остановили также в 96 группах в детских садах.

Карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ в Пермском крае был объявлен в 85 классах, сообщает управление Роспотребнадзора региона.

Как рассказывает ведомство, за период с 3 по 9 февраля 2025 года уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ увеличился на 4,7% по сравнению с прошлой неделей. Всего в Пермском крае было зарегистрировано 16,5 тысячи случаев этих заболеваний. В управлении подчёркивают, что на данный момент эпидемический порог не превышен. В то же время, в ряде образовательных учреждений был введён локальный карантин для классов и групп.

«В связи с регистрацией случаев заболевания гриппом и ОРВИ образовательная деятельность в очной форме приостановлена в 96 группах в 54 дошкольных образовательных организациях, в 85 классах в 47 школах, в 19 группах в 4 средних профессиональных организациях», — рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

Как отмечает управление, самыми распространёнными являются вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы и единичные случаи гриппа.

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