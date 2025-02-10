Из-за роста заболеваемости ОРВИ в Прикамье закрыли на карантин 85 классов

Как рассказывает ведомство, за период с 3 по 9 февраля 2025 года уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ увеличился на 4,7% по сравнению с прошлой неделей. Всего в Пермском крае было зарегистрировано 16,5 тысячи случаев этих заболеваний. В управлении подчёркивают, что на данный момент эпидемический порог не превышен. В то же время, в ряде образовательных учреждений был введён локальный карантин для классов и групп.