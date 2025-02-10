В Татарстане утвердили размеры выплат на Рамадан

Согласно решению Совета улемов, минимальный размер фитр-садаки составит 200 рублей, а для тех, кто выплачивает закят, — 1100 рублей. Фидия, искупление за пропущенные дни поста, установлена в размере 400 рублей за каждый день.
Нисаб для выплаты закята по золоту определён в 720 тыс. рублей, а по серебру — 57 тыс. рублей. Первый день поста наступит 1 марта, а вечером 28 февраля в мечетях Татарстана пройдёт первый таравих-намаз, который будет состоять из 20 рака’атов.
Напомним, фитр-садака — это обязательная милостыня, которую мусульмане выплачивают перед окончанием Рамадана, а фидия позволяет компенсировать пост тем, кто не может его соблюдать по уважительным причинам.