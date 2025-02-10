В Татарстане утвердили размеры выплат на Рамадан

Нисаб для выплаты закята по золоту определён в 720 тыс. рублей, а по серебру — 57 тыс. рублей. Первый день поста наступит 1 марта, а вечером 28 февраля в мечетях Татарстана пройдёт первый таравих-намаз, который будет состоять из 20 рака’атов.