МВД Латвии призвало латвийцев не посещать Беларусь из-за риска закрытия границ

В частности, в Министерстве внутренних дел Латвии предупредили о том, что при обострении политической ситуации в регионе может быть оперативно закрыта для пересечения восточная граница страны. Поэтому глава МВД прибалтийского государства Рихардс Козловскис призвал латвийцев отказаться от путешествий в Беларусь и Россию.