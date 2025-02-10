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МВД Латвии призвало латвийцев не посещать Беларусь из-за риска закрытия границ

МВД Латвии призвало латвийцев отказаться от поездок в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Власти Латвии призвали своих граждан отказаться от поездок в Беларусь, сообщает Sputnik Беларусь.

В частности, в Министерстве внутренних дел Латвии предупредили о том, что при обострении политической ситуации в регионе может быть оперативно закрыта для пересечения восточная граница страны. Поэтому глава МВД прибалтийского государства Рихардс Козловскис призвал латвийцев отказаться от путешествий в Беларусь и Россию.

Но также Козловскис сделал оговорку, что в МВД осознают, что у латвийцев в сопредельных странах проживают родственники. Однако призвал сократить до минимума подобные поездки.

— При угрозе со стороны восточных соседей мы можем закрыть границу в течение не дней, а часов, — подчеркнул латвийский чиновник.