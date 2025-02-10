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СК: 33-летний мужчина погиб в ночном клубе Минска при падении с лестницы

СК расследует гибель 33-летнего мужчины в ночном клубе Минска.

Источник: Комсомольская правда

В Минске в ночном клубе погиб мужчина, следователи проводят проверку, проинформировали в Следственном комитете.

Трагедия произошло в столичном заведении в субботу, 8 февраля. Сообщается, что в утренние часы сильно выпивший мужчина спускался со знакомой на цокольный этаж клуба. В какой-то момент посетитель облокотился на перила, потерял равновесие и упал вниз. От полученных травм минчанин скончался на месте.

Все обстоятельства произошедшего установит следственно-оперативная группа. В СК подчеркнули, что во время следствия особое внимание будет уделяться причинам и условиям, которые поспособствовали гибели мужчины.

Между тем следователи назвали версию взрыва под Жлобином, где погибли дети с отцом.

И МВД Латвии призвало латвийцев не посещать Беларусь из-за опасности закрытия границ.