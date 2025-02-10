СК: 33-летний мужчина погиб в ночном клубе Минска при падении с лестницы

Трагедия произошло в столичном заведении в субботу, 8 февраля. Сообщается, что в утренние часы сильно выпивший мужчина спускался со знакомой на цокольный этаж клуба. В какой-то момент посетитель облокотился на перила, потерял равновесие и упал вниз. От полученных травм минчанин скончался на месте.