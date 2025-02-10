СК: 33-летний мужчина погиб в ночном клубе Минска при падении с лестницы

В Минске в ночном клубе погиб мужчина, следователи проводят проверку, проинформировали в Следственном комитете.
Трагедия произошло в столичном заведении в субботу, 8 февраля. Сообщается, что в утренние часы сильно выпивший мужчина спускался со знакомой на цокольный этаж клуба. В какой-то момент посетитель облокотился на перила, потерял равновесие и упал вниз. От полученных травм минчанин скончался на месте.
Все обстоятельства произошедшего установит следственно-оперативная группа. В СК подчеркнули, что во время следствия особое внимание будет уделяться причинам и условиям, которые поспособствовали гибели мужчины.
Между тем следователи назвали версию взрыва под Жлобином, где погибли дети с отцом.
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