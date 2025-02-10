В Ростове объявили о мировом соглашении по иску о Парамоновских складах

Иск поступил в июне 2024 года, тогда же его приняли к рассмотрению. Представители комитета ОКН требовали в течение года выполнить работы по реставрации комплекса зерновых складов на улице Береговой, которые считаются объектом культурного наследия федерального значения. В этот же иск входило требование о взыскании 300 тысяч рублей неустойки.