В Ростове объявили о мировом соглашении по иску о Парамоновских складах

Судебную тяжбу по Парамоновским складам в Ростове-на-Дону решили прекратить мировым соглашением. По крайней мере, подобное заявление уже приняли от истца. Эта информация указана в электронной картотеке Арбитражного суда региона.
Судя по открытым данным, истцом в этом разбирательстве выступал Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Ответчиком была одна из компаний донской столицы.
Иск поступил в июне 2024 года, тогда же его приняли к рассмотрению. Представители комитета ОКН требовали в течение года выполнить работы по реставрации комплекса зерновых складов на улице Береговой, которые считаются объектом культурного наследия федерального значения. В этот же иск входило требование о взыскании 300 тысяч рублей неустойки.
Также суд просили утвердить обеспечительные меры для ответчика и запретить ему заключать сделки по продаже или передаче третьим лицам права собственности на здания, входящие в ансамбль комплекса складов. Отметим, последняя просьба получила судебный отказ еще до решения о мировом урегулировании спора.