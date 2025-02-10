Невролог Хорошев предложил платить ростовским врачам зарплату в миллион рублей

— Это крайне тяжелая профессия, особенно хирургия. Средний срок жизни хирурга 52 года. Даже новый врач должен получать не меньше миллиона рублей, чтобы у него была мотивация остаться в профессии. Чтобы у него была компенсация за те невзгоды и страдания, которые он терпит, — отметил Павел Хорошев.