Невролог Хорошев предложил платить ростовским врачам зарплату в миллион рублей

Чтобы привлекать в медицину молодых врачей и мотивировать их оставаться в профессии врач-невролог Павел Хорошев предложил в разы поднять специалистам зарплаты. Об этом он рассказал Инфо24.
По словам невролога, зарплата врача должна составлять не меньше одного миллиона рублей.
— Это крайне тяжелая профессия, особенно хирургия. Средний срок жизни хирурга 52 года. Даже новый врач должен получать не меньше миллиона рублей, чтобы у него была мотивация остаться в профессии. Чтобы у него была компенсация за те невзгоды и страдания, которые он терпит, — отметил Павел Хорошев.
По его словам, сейчас зарплата акушера-гинеколога в Санкт-Петербурге составляет 35 тысяч рублей. А врач высшей категории, педиатр в Липецкой области зарабатывает 34 тысячи в месяц.