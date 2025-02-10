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Невролог Хорошев предложил платить ростовским врачам зарплату в миллион рублей

Чтобы мотивировать ростовских медиков, невролог предложил поднять им зарплаты.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы привлекать в медицину молодых врачей и мотивировать их оставаться в профессии врач-невролог Павел Хорошев предложил в разы поднять специалистам зарплаты. Об этом он рассказал Инфо24.

По словам невролога, зарплата врача должна составлять не меньше одного миллиона рублей.

— Это крайне тяжелая профессия, особенно хирургия. Средний срок жизни хирурга 52 года. Даже новый врач должен получать не меньше миллиона рублей, чтобы у него была мотивация остаться в профессии. Чтобы у него была компенсация за те невзгоды и страдания, которые он терпит, — отметил Павел Хорошев.

По его словам, сейчас зарплата акушера-гинеколога в Санкт-Петербурге составляет 35 тысяч рублей. А врач высшей категории, педиатр в Липецкой области зарабатывает 34 тысячи в месяц.