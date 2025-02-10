Снежные завалы до сих пор разгребают в Крыму

Сугробы высотой в четыре метра до сих пор расчищают на полуострове. Речь идёт о Симферопольском, Белогорском и Красногвардейском районах, а также Судаке. Об этом рассказал специалист по связям «Крымавтодора» Марина Вальвакова, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на радио «Спутник в Крыму».
По её словам, сложность в том, что выпало большое количество осадков, после чего ситуация усугубилась штормовым ветром. Снег через полчаса появлялся в тех местах, где его только что убирали.
Из-за нехватки техники пришлось подключать машины коммерческих организаций.