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Снежные завалы до сих пор разгребают в Крыму

Удручающая ситуация сложилась в трёх районах республики и Судаке.

Сугробы высотой в четыре метра до сих пор расчищают на полуострове. Речь идёт о Симферопольском, Белогорском и Красногвардейском районах, а также Судаке. Об этом рассказал специалист по связям «Крымавтодора» Марина Вальвакова, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на радио «Спутник в Крыму».

По её словам, сложность в том, что выпало большое количество осадков, после чего ситуация усугубилась штормовым ветром. Снег через полчаса появлялся в тех местах, где его только что убирали.

Из-за нехватки техники пришлось подключать машины коммерческих организаций.