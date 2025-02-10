Наше — всё: как снимали «Пророк» с Юрой Борисовым в роли Пушкина

Съемки фильма о Пушкине «Пророк», премьера которого 10 февраля пройдет в столице, были похожи на рок-концерт, где в центре действия неизменно оказывался актер Юра Борисов. Тогда еще не номинант «Оскара», он читал за великого русского поэта стихи и полностью соответствовал тому, что писали о Пушкине современники: задира и забияка, которого мужчины считали непривлекательным, а женщины сходили от него с ума. 14 февраля «Пророк» выйдет в широкий прокат, но «Известиям» удалось побывать на съемочной площадке фильма намного раньше, когда работа над картиной была в самом разгаре. О том, какой из Борисова получился Пушкин и чем интересно современное прочтение истории «нашего всего» — в нашем репортаже.
Пушкина бы не было без «Гамильтона».
Морозным декабрьским воскресным днем из массивных дверей особняка Половцова, более известного как Дом архитектора на Большой Морской, друг за другом выбегают люди в парадных исторических фраках, сжимая бумажные стаканчики с кофе. На еле поспевающих за ними барышень в кринолиновых платьях чьи-то заботливые руки едва успевают накинуть пуховики. «Чтобы никакого кофе я здесь за километр не видела. На улицу! Все!», — в спину им доносится голос явно рассерженной смотрительницы дома-музея.
Ватага разбегается — большей частью занимать место в длинной очереди у ближайшего фургончика. Время уже не обеденное, но идущие навстречу люди в похожих костюмах бережно сжимают контейнеры с едой или греют руки о стаканы.
В голове сразу же возникают известные фотографии со съемок «Марии Антуанетты» Софии Копполы. Глаз случайно цепляется за мелькнувший в толпе алый галстук и кудрявую голову его обладателя. Случайный прохожий обязательно бы задержал взгляд и на его руках — ногти у мужчины длинные, хотя изысканным этот маникюр даже близко не назвать. Но, кажется, суетливые петербуржцы не уделяют лишнего внимания ни этому порталу в середину XIX века, ни актеру Юре Борисову, с трудом узнаваемому в образе Александра Пушкина. Дом архитектора — мекка кинематографистов, приезжающих в северную столицу за историческими локациями. Советские «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и современные «Серебряные коньки», «Императрицы», сериалы «Цербер», «Шаляпин», «Столыпин», даже вторая часть «Холопа» — интерьеры и здания с разной степенью узнаваемости можно увидеть во всех этих историях, а натурные съемки в Петербурге с масштабными перекрытиями улиц горожан давно не удивляют.
На этот раз роскошный особняк в центре города стал съемочной площадкой нового фильма «Пророк. История Александра Пушкина» — большого продюсерского проекта от создателей «Серебряных коньков». О чем и про кого будет новая картина, догадаться нетрудно. Пушкин — настоящая рок-звезда своего времени, поэтому и формат повествования создатели фильма выбрали амбициозный. Нафталин со знакомого по портрету Кипренского образа поэта стирают музыкой. Идея поставить не совсем типичный байопик о человеке в бессмертном статусе Солнца русской поэзии пришла продюсеру Петру Анурову еще во время работы над «Серебряными коньками», больше пяти лет назад. Отправной точкой стала спонтанная экскурсия в музей-квартиру Пушкина на Мойке, 12, куда он забежал погреться между сменами. И тут же осекся: ну как сейчас снимать кино про Пушкина, чья биография набила оскомину еще со школы? Поразительно, но реализации задумки Анурова поспособствовали композитор Лин-Мануэль Миранда и парочка президентов США.— Месяца через два я был в Лондоне, где пошел на мюзикл «Гамильтон». Это очень известный бродвейский мюзикл Лина-Мануэля Миранды, который рассказывает об отцах-основателях Америки, первых президентах США. Все это — в смешении с R'n'B-музыкой, а сами актеры читают рэп. Президентов Америки играют темнокожие артисты, хотя исторические личности, естественно, были белые. Тогда у меня и мелькнула мысль: может, такой подход и есть ключ к тому, как рассказать историю Пушкина не пыльно и не скучно, — рассказал Ануров «Известиям».
Спустя пару лет томительной разработки «Пророк» решили снимать как музыкальный фильм, но не мюзикл в привычном его понимании. Были «Стиляги», была трилогия «Лёд», где российские хиты переделывали в музыкальные номера. Но когда с нуля нужно написать текст и музыку в фильме про «наше все», где уровень стихосложения и должен быть если не пушкинский, то как минимум ему соответствовать, есть риск скатиться в пошлость. За это продюсеры переживали больше всего.
— Но мы прошли большой путь, дабы убедиться, что это не безумие, что это будет круто смотреться на экране и зайдет разной аудитории. Композиции писали, работая с разными музыкантами и композиторами. Всего у нас получилось восемь треков, которые мы выпустим отдельно. Когда поняли, что все складывается, попробовали снять тестовую сцену. Возник вопрос, кто будет играть Пушкина? Будет ли он похож на него? Да и как вообще будет выглядеть? Выбрали Юру Борисова, взяли Феликса Умарова как режиссера и уехали в Петербург на три дня, чтобы снять сцену, посмотреть, как все работает с музыкой. И вот, где мы сейчас, — продолжает Ануров.
С продюсером мы беседуем в Дубовом зале особняка, куда периодически заглядывает та самая строгая женщина-администратор. Смотрительница сетует, что «актеры — самый недисциплинированный народ», и уже в который раз предупреждает, чтобы мы даже не думали случайно сесть на раритетные диваны.
Сейчас это единственная локация, лишенная суеты, однако чуть позже она превратится в китайскую комнату. Восточной атмосферы добавляют уже развешенные китайские фонарики. Для этой сцены нашли даже аутентичные китайские курительные трубки из фарфора, но сейчас реквизиторы заняты нарезкой свечей. И все они будут гореть. Для проекта их изготовили целую тонну, если не больше, рассказал «Известиям» художник-постановщик Сергей Зайков.
В этой части особняка Пушкин встретится с гадалкой. Но позже. Сейчас в соседнем Бронзовом зале репетируют сцену, в которой поэт прокладывает путь в высший свет. Пушкин на банкете у княгини Голицыной выступает с одой «Вольность» — и это редкий случай услышать, как Юра Борисов читает рэп.
Как Юра Борисов стал Пушкиным.
На приеме у Голицыной так плотно, что по ощущениям здесь действительно собрался весь светский Петербург. Перья, шелка, танцовщицы в диковинных золотых нарядах сопровождают хозяйку вечера. Величественную особу играет Светлана Ходченкова, а за одним из столов вальяжно сидит Илья Любимов в ослепительно белом костюме (настолько белом, что в перерывах актера буквально заворачивают в полиэтилен, чтобы наряд не испачкался).
Любимов исполнил роль Василия Жуковского — наставника Пушкина и, цитируя актера, «светского льва, чувствующего только искусство и гений молодого поэта». Пушкину в этой сцене еще 21 год, он в компании своих друзей-лицеистов Константина Данзаса и Ивана Пущина, которых сыграли Роман Васильев и Илья Виногорский. Первый по сценарию пытается представить Голицыной своего молодого друга, поэта, о котором, правда, еще пока мало кто слышал. Вычислить его среди актеров массовки удается по кудрявой макушке. Но ровно до тех пор, пока Пушкин-Борисов не запрыгивает на стол. Теперь, возвышаясь над остальными гостями, он под бит пылко зачитывает оду «Вольность»:
Владыки! вам венец и тронДает Закон — а не природа;Стоите выше вы народа, Но вечный выше вас Закон.
В этот момент кажется, что «Вольность» всегда была создана для речитатива под бит, и по-другому ее уже никак не прочитать. Вау-эффект срабатывает не только для впервые видящих эту сцену журналистов, но и по сценарию: Пушкина подхватывают на руки и умоляют прочитать еще.
Авторы «Пророка» пошли непростым путем, решив охватить в фильме всю жизнь поэта, начиная с учебы в Царскосельском лицее и заканчивая роковой дуэлью с Дантесом. 14-летнего Сашу Пушкина сыграл Кай Гетц, известный по роли юного Игоря Грома в приквеле блокбастера «Майор Гром».
По словам Петра Анурова, на роль взрослого Пушкина изначально рассматривали только Юру Борисова, который, казалось бы, внешне меньше всего ассоциируется с поэтом, знакомым нам по изображениям в учебниках. Сомневался поначалу и сам актер, но вскоре полностью погрузился в жизнь Александра Сергеевича, разжился шестью париками и даже поселился на первом этаже с видом на Неву.
— Мы знаем, что у Пушкина есть определенные приметы внешности, но нам важнее было взять артиста, который в своем возрасте, состоянии души, таланта, драйва, сочетании темного и светлого, легкости и высокого интеллекта в принципе способен вытянуть эту роль, не будет каким-то пластиковым и картонным. Мы с Юрой работали на «Серебряных коньках», и я подумал, что это один из немногих артистов поколения, который может попробовать сыграть гения. Потому что если в тебе есть эта песчинка гениальности, ты можешь попробовать это сыграть. Если нет, то похож или не похож, это в любом случае не сработает, — убежден продюсер фильма.
Феликс Умаров внимательно смотрит на монитор плейбека, пока второй режиссер в очередной раз просит тишины на площадке. Для 30-летнего постановщика это первый крупный проект и огромная ответственность: мы же все с детства живем бок о бок с придуманным для нас Пушкиным. Все ли готовы принять Пушкина нового, Пушкина Юры Борисова?
До полного метра Феликс проделал большой путь в рекламе и музыкальном видео. Продюсеров привлекло его видение кадра, эмоциональное подключение и, как у героя фильма, смелость. Молодой режиссер начал с того, что решил не делать из Пушкина в кадре гения.
— Основной для нас стала история человека, который, невзирая на то, что ему говорят остальные, все время ищет свой собственный голос и старается его не потерять. Мы смотрим на Пушкина под очень бытовыми линзами. Для меня он в этой картине — человек, который проживает определенный путь, который взрослеет и ошибается. И если бы я видел его для себя все время гением, то не смог бы найти эту связь с реальной личностью. Как только ты видишь в героя гения, ты теряешь его человечность, — рассказал Умаров.
Перекрыли набережную Мойки и завалили центр искусственным снегом.
Каждый художник-постановщик находит в Доме архитектора что-то свое. Антураж особняка в «Пророке» решили изменить до неузнаваемости. Окна Бронзового зала плотно завешены тяжелыми красными шторами, в такой же цветовой гамме и скатерти на круглых банкетных столах, алой тканью забран и высокий потолок. По словам Сергея Зайкова, из-за огромной популярности Дома архитектора эту локацию пытаются обходить стороной, но место настолько кинематографичное, что все равно идут снимать там. В особняке сохранились живописные фактурные стены, аутентичный реквизит эпохи. Мебель в стиле бидермейер столетиями находится в отличном состоянии благодаря хранителям этого места.
До этой сцены снимали декорацию на киностудии «Ленфильм». Там построили квартиру Пушкина, на разработку которой художники потратили полгода. Зрители увидят в кадре и много знаковым мест города на Неве, например, для съемок фильма дважды перекрывали Миллионную улицу и на целую неделю набережную реки Мойки. Снега тогда в городе не было совсем, поэтому для максимально зимней сцены пришлось заполнять центр Петербурга его искусственным заменителем.
— Съемки дуэли проходили в деревне Васильково под Петербургом. Там находится потрясающий старинный горбатый каменный мост. Там, куда ни посмотри, везде кадр компонуется. В этом месте есть то, что всегда любят художники, операторы и режиссеры, — холмистая перспектива, как на картине Питера Брейгеля «Охотники на снегу». Возвышенность, перепады, река, упавшие старые покосившиеся деревья. Когда мы приехали, то без слов поняли, что будем снимать эту сцену здесь, — рассказал Зайков.
К слову, оружие для дуэли Пушкина и Дантеса — это реальные пистолеты, привезенные из Европы. Делали их еще для фильма «Дуэлянт» Алексея Мизгирева. Художники «Пророка» под этот реквизит дополнительно изготавливали всю атрибутику, которая нужна для съемок.
Создатели придерживаются минимального использования компьютерной графики, поэтому для кадра, в котором бабочка садится на цветок, специально разводили насекомых. Лапки бабочкам мазали медом, но ни одна из них не пострадала на съемках, подчеркивают художники.
В исторических фильмах большинство режиссеров стремятся к достоверности, соревнуясь в академической точности воссоздания малейших деталей эпохи. В «Пророке» этой документальности избегали изначально, чтобы сократить дистанцию со зрителем и сделать Пушкина близким для современного аудитории. Новый фильм — это именно фантазия, поэтому вечеринка середины XIX века, на которой мы побывали, стилистически больше походит на кутеж века двадцатого.