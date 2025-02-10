Наше — всё: как снимали «Пророк» с Юрой Борисовым в роли Пушкина

На этот раз роскошный особняк в центре города стал съемочной площадкой нового фильма «Пророк. История Александра Пушкина» — большого продюсерского проекта от создателей «Серебряных коньков». О чем и про кого будет новая картина, догадаться нетрудно. Пушкин — настоящая рок-звезда своего времени, поэтому и формат повествования создатели фильма выбрали амбициозный. Нафталин со знакомого по портрету Кипренского образа поэта стирают музыкой. Идея поставить не совсем типичный байопик о человеке в бессмертном статусе Солнца русской поэзии пришла продюсеру Петру Анурову еще во время работы над «Серебряными коньками», больше пяти лет назад. Отправной точкой стала спонтанная экскурсия в музей-квартиру Пушкина на Мойке, 12, куда он забежал погреться между сменами. И тут же осекся: ну как сейчас снимать кино про Пушкина, чья биография набила оскомину еще со школы? Поразительно, но реализации задумки Анурова поспособствовали композитор Лин-Мануэль Миранда и парочка президентов США.— Месяца через два я был в Лондоне, где пошел на мюзикл «Гамильтон». Это очень известный бродвейский мюзикл Лина-Мануэля Миранды, который рассказывает об отцах-основателях Америки, первых президентах США. Все это — в смешении с R'n'B-музыкой, а сами актеры читают рэп. Президентов Америки играют темнокожие артисты, хотя исторические личности, естественно, были белые. Тогда у меня и мелькнула мысль: может, такой подход и есть ключ к тому, как рассказать историю Пушкина не пыльно и не скучно, — рассказал Ануров «Известиям».