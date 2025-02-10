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На здании Эрмитажа появились новые камеры видеонаблюдения

Об этом сообщили в пресс-службе комитета по информации и связи Петербурга в понедельник, 10 февраля.

Объективы будут охватывать Главный штаб, часть Миллионной улицы, Александровскую колонну, Дворцовую набережную, Дворцовую площадь, сад Зимнего дворца. Как отмечают в комитете, установка системы видеонаблюдения позволит не только обеспечивать большую безопасность, но и сохранить исторические памятники для будущих поколений.

«Дворцовая площадь — это сердце города. Ее безопасность важна так же, как сохранность коллекций Эрмитажа», — заявила глава комитета Юлия Смирнова.

Видеонаблюдение установили в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Также в этот проект входит реализация цифровых сервисов в городе.

Отметим, что сейчас на сайте Эрмитажа можно в онлайн-режиме наблюдать за происходящим на Дворцовой площади, во дворе Зимнего Дворца и у входа в музей, а также в зале Рафаэля и Матисса.