Жители Казани стали чаще совершать технические ошибки при оплате парковки

В основном горожане неправильно вводили государственный регистрационный знак номера ТС или номер парковочной зоны, а также оплачивали стоянку после истечения 15 минут. По словам спикера, в таких случаях исправит ошибку можно до окончания дня в личном кабинете на сайте «Казанский паркинг» и в мобильном приложении.