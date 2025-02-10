Жители Казани стали чаще совершать технические ошибки при оплате парковки

Казанцы стали чаще совершать технические ошибки при оплате парковки. Об этом на аппаратном совещании заявил начальник управления по организации деятельности административных комиссий Наиль Биктагиров.
В основном горожане неправильно вводили государственный регистрационный знак номера ТС или номер парковочной зоны, а также оплачивали стоянку после истечения 15 минут. По словам спикера, в таких случаях исправит ошибку можно до окончания дня в личном кабинете на сайте «Казанский паркинг» и в мобильном приложении.
В 2024 году на жителей Казани было составлено порядка 800 протоколов за нарушение правил благоустройства. Общая сумма штрафов превысила 13 миллионов рублей — из них взыскано 5,5 миллиона рублей. Большая часть из этих протоколов была составлена зимой из-за нарушений касаемо очистки территории от снега.
Напомним, в 2024 году казанцев оштрафовали на 132 тысячи рублей за парковку у контейнеров.