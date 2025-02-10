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Лукашенко пообещал помощь с подготовкой священнослужителей для всех конфессий

Лукашенко хочет готовить в Беларуси священнослужителей для всех конфессий.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал конфессиям помощь в подготовке священнослужителей в стране, сообщает пресс-служба президента.

Говоря обо всех конфессиях, белорусский лидер обратил внимание на важность подготовки собственных кадров внутри страны. Так, Лукашенко сказал, что хочет, чтобы в Беларуси были собственные кадры священнослужителей.

— Я хочу, чтобы мы своих обучали, чтобы у нас были свои кадры священнослужителей. Патриотов, которые любят свою страну и защищают, — подчеркнул он.

При этом президент указал, что не важно к какой конфессии будут принадлежать священнослужители — мусульмане, иудеи, православные, католики, баптисты и так далее. Но сказал, что важно, чтобы они имели белорусские корни.

— Они должны быть отсюда. Корни их должны быть здесь, — уверен он.

Поэтому Лукашенко заметил, что в религиозных центрах должны быть школы, обучение и преподаватели. И сказал, что белорусские власти готовы поддерживать другие конфессии так же, как и православных. При этом он сказал, что у всех конфессий достаточно разумных людей для преподавания в этих школах. Также глава республики пообещал, что в Беларуси все внесут в эти процессы свой вклад.

— Я уверен, что отсюда и начнется усиление нашего общества. Все мы внесем свой достойный в это вклад, — подытожил президент.

Кроме того, Александр Лукашенко сказал о полной гармонии в отношениях с мусульманами.

Также глава страны сказал, когда состоится его встреча с Папой Римским.

Еще белорусский лидер сказал, что власти Беларуси провели работу над ошибками, допущенными в обществе.