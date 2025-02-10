Лукашенко пообещал помощь с подготовкой священнослужителей для всех конфессий

Поэтому Лукашенко заметил, что в религиозных центрах должны быть школы, обучение и преподаватели. И сказал, что белорусские власти готовы поддерживать другие конфессии так же, как и православных. При этом он сказал, что у всех конфессий достаточно разумных людей для преподавания в этих школах. Также глава республики пообещал, что в Беларуси все внесут в эти процессы свой вклад.