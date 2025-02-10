Снегопады накроют Южный Урал на выходных из-за нового циклона

К концу недели над Южным Уралом пройдет молодой циклон, который может вызвать обильные снегопады в регионе. Погода на этой неделе начнет меняться. Об этом сообщил Челябинский ЦГМС.
С начала недели ожидается усиление западного ветра, суточные колебания температур станут более плавными.
Сегодня ночью и завтра утром по области синоптики обещают местами туманы и изморозь, на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночью ночью −7,-12°, в низинах до −18°, днём −3,+2°, в горах до −7°.
В Челябинске будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью −7,-9°, днём −1,-3°.