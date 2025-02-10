Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снегопады накроют Южный Урал на выходных из-за нового циклона

Погода на этой неделе начнет меняться.

Сейчас в Ричмонде: +4° 6 м/с 56% 768 мм рт. ст. +6°
Источник: Челябинский ЦГМС

К концу недели над Южным Уралом пройдет молодой циклон, который может вызвать обильные снегопады в регионе. Погода на этой неделе начнет меняться. Об этом сообщил Челябинский ЦГМС.

С начала недели ожидается усиление западного ветра, суточные колебания температур станут более плавными.

Сегодня ночью и завтра утром по области синоптики обещают местами туманы и изморозь, на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночью ночью −7,-12°, в низинах до −18°, днём −3,+2°, в горах до −7°.

В Челябинске будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью −7,-9°, днём −1,-3°.