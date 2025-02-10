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В Омской области простились с героем СВО, награжденным орденом Мужества

Сергея Сороковых с воинскими почестями похоронили в родном селе Чистово.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 9 февраля, в селе Чистово Оконешниковского района Омской области проводили в последний путь героя СВО Сергея Сороковых. Он погиб в зоне спецоперации 25 октября. Об утрате сообщила администрация Оконешниковского района в своей официальной группе «Вконтакте».

Сороковых родился в Чистово 25 декабря 1985 года, срочную службу проходил в воздушно-космических войсках. После армии получил специальность стропальщика, вел активный образ жизни. Контракт с минобороны заключил в 2024 году.

В зоне СВО был пулеметчиком. За проявленную самоотверженность и отвагу в боях за освобождение ДНР Сергей Сороковых посмертно награжден орденом Мужества. С воинскими почестями герой похоронен в родном селе.