Психолог рекомендовала ростовчанкам выставлять в соцсети позитивные фото

Ростовчанкам рассказали, какие фотографии надо выставлять в профиле на сайте знакомств. Рекомендации дала практикующий психолог Александра Миллер в беседе с Инфо24.
По словам специалиста, при выборе фотографий, нужно учитывать несколько моментов. Снимки должны выражать индивидуальность, передавать увлечения и искренность. Так как это привлечет аудиторию, которая будет заинтересована в настоящем общении.
Также Александра Миллер посоветовала выставлять в социальные сети позитивные фотографии с родными и близкими, снимки с отдыха на природе, а также те, где человек смеется или чем-то увлечен. А вот от фотографий с низким качеством и со слишком ярким освещением лучше отказаться.
— Это может создать ложное первое впечатление, — заключила психолог.