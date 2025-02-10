Психолог рекомендовала ростовчанкам выставлять в соцсети позитивные фото

Также Александра Миллер посоветовала выставлять в социальные сети позитивные фотографии с родными и близкими, снимки с отдыха на природе, а также те, где человек смеется или чем-то увлечен. А вот от фотографий с низким качеством и со слишком ярким освещением лучше отказаться.