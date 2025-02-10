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Психолог рекомендовала ростовчанкам выставлять в соцсети позитивные фото

Ростовчанкам дали рекомендации, какие фото выставлять на сайте знакомств.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанкам рассказали, какие фотографии надо выставлять в профиле на сайте знакомств. Рекомендации дала практикующий психолог Александра Миллер в беседе с Инфо24.

По словам специалиста, при выборе фотографий, нужно учитывать несколько моментов. Снимки должны выражать индивидуальность, передавать увлечения и искренность. Так как это привлечет аудиторию, которая будет заинтересована в настоящем общении.

Также Александра Миллер посоветовала выставлять в социальные сети позитивные фотографии с родными и близкими, снимки с отдыха на природе, а также те, где человек смеется или чем-то увлечен. А вот от фотографий с низким качеством и со слишком ярким освещением лучше отказаться.

— Это может создать ложное первое впечатление, — заключила психолог.