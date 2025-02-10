К началу курортного сезона пляжи Анапы приведут в нормативное состояние

43 километра пляжей, которые пострадали от выброса мазута, приведут в нормативное состояние к курортному сезону. Работы по их восстановлению обсудили министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и мэр Анапы Василий Швец, сообщает Оперштаб края со ссылкой на Telegram-канал министерства.