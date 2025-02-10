В Новогрудке почтальон украл 104 тысячи рублей и спустил на ставках

На суде почтальон признал свою вину. Суд приговорил его к 4 годам исправительной колонии в условиях усиленного режима и штрафу 100 базовых величин (4200 тысячи белорусских рублей в феврале 2025-го). Также мужчина лишается права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями, на 5 лет.