В Новогрудке почтальон украл 104 тысячи рублей и спустил на ставках

В Новогрудском районе осудили почтальона, укравшего 104 тысячи белорусских рублей, рассказали в службе информации прокуратуры Гродненской области.
На судебной скамье оказался 21-летний водитель-почтальон, которого судили за присвоение вверенного имущества в особо крупном размере (ч.4 ст. 211 Уголовного кодекса Беларуси). Мужчина для совершения преступления использовал выданный ему для работы аппаратно-программный комплекс «Мобильный почтальон». Зная логин и пароль, фигурант украл вверенные ему 104 тысячи белорусских рублей, чтобы заработать на игровых спортивных ставках.
На суде почтальон признал свою вину. Суд приговорил его к 4 годам исправительной колонии в условиях усиленного режима и штрафу 100 базовых величин (4200 тысячи белорусских рублей в феврале 2025-го). Также мужчина лишается права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями, на 5 лет.
Приговор еще может быть обжалован.
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