Похолодание до −13 градусов при прояснениях прогнозируют синоптики в Казани

В Казани в предстоящие сутки синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями без существенных осадков, местами возможен туман. Ветер будет северо-западный, северный 2−7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью и утром составит от −8 до −10 градусов, при прояснениях до −13. Днем воздух прогреется до −5..-7 градусов. На дорогах образуется гололедица.