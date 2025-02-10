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Похолодание до −13 градусов при прояснениях прогнозируют синоптики в Казани

К концу недели в республике ожидается небольшой снег.

Сейчас в Ричмонде: +3° 4 м/с 65% 768 мм рт. ст. +3°
Источник: Город Казань.KZN.RU

Завтра на преобладающей территории Татарстана синоптики обещают туманы. В среду ситуация сохранится в отдельных районах РТ. Столбики термометров ночью и утром покажут от −8 до −14 градусов, при прояснениях — до −18. Днем потеплеет до −3..-8 градусов.

В Казани в предстоящие сутки синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями без существенных осадков, местами возможен туман. Ветер будет северо-западный, северный 2−7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью и утром составит от −8 до −10 градусов, при прояснениях до −13. Днем воздух прогреется до −5..-7 градусов. На дорогах образуется гололедица.

Ночью, 13 февраля, в Татарстане существенных осадков не ожидается, но днем к республике приблизится атмосферный фронт — местами пройдет небольшой снег. Ночью и утром похолодает до 6..11 градусов мороза, при прояснениях — до −14 градусов. Днем температуры повысятся до −2..-7 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, 14 февраля в республике выпадет небольшой снег, столбики термометров покажут −6..-11 градусов, при прояснениях до −16, днем ожидается от −3 до −8 градусов. В субботу, 15 февраля, сохранится умеренно-морозная погода с небольшим снегом.