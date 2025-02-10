В Калининграде планируют объединить три школы

В Калининграде в ближайшие годы появится крупный образовательный кластер. Об этом журналистам рассказала министр образования региона Светлана Трусенёва.
Власти планируют объединить три образовательных учреждения в Ленинградском районе. Это будут корпуса школы № 58. В состав кластера войдут существующее здание на улице Артиллерийской, учебное заведение на Благовещенской, которое планируют открыть 1 сентября, а также объект на Мариенко.
Это будет новый для региона подход для образовательной политики и образовательных округов. Разные объекты соединятся единой образовательной повесткой. И ребята смогут использовать инфраструктуру всех школ.
Строительство корпуса на улице Мариенко планируют начать в 2025 году. Сдать объект рассчитывают в течение трёх лет. Точная стоимость работ пока неизвестна.
«В этих школах продолжатся традиции, заложенные в школе № 58. Это предметы естественно-научного цикла, медицинские, судостроительные и космические классы. Новая среда открывает новые возможности. Школа имеет особый подход к развитию талантов. Тут каждый сможет найти то направление, которым он хочет заниматься», — отметила Трусенёва.
Ранее стало известно, что власти планируют приглашать выпускников педагогических вузов из Санкт-Петербурга и Москвы для работы в Калининграде. Так, в новую школу на улице Благовещенской требуется около 200 учителей. А общее количество персонала достигает 400 человек.