В Калининграде планируют объединить три школы

Ранее стало известно, что власти планируют приглашать выпускников педагогических вузов из Санкт-Петербурга и Москвы для работы в Калининграде. Так, в новую школу на улице Благовещенской требуется около 200 учителей. А общее количество персонала достигает 400 человек.