«Установить капу приезжают иностранцы». В Беларуси разработали уникальную капу от храпа

В Беларуси разработали специальную капу от храпа, пользующуюся популярностью, в том числе, у иностранцев. Об уникальной белорусской разработке от апноэ профессор кафедры периодонтологии БГМУ Юлия Денисова, рассказала на СТВ.
Доктор Денисова пояснила, что с командой БНТУ и политехниками была разработана уникальная белорусская капа от храпа. Капа представляет собой внутриротовое устройство, деликатно выдвигающее нижнюю челюсть, чтобы во сне пациент увеличивал свои дыхательные возможности.
— Данная разработка позволяет снимать обструктивные апноэ сна, — пояснила Денисова.
Инновация разработки заключена в винте в капе, который позволяет человеку двигать нижней челюстью во сне. Это повышает у людей качество сна без хирургического вмешательства. Отмечается, что изобретение пользуется популярностью и за пределами страны.
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