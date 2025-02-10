Более 800 фасадов жилых домов отремонтируют в этом году в Москве

В этом году специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтируют более 800 фасадов многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Запланирован капитальный ремонт 802 фасадов жилых домов, самые масштабные работы пройдут в Центральном, Восточном и Северном административных округах. Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик дома», — рассказал Петр Бирюков.
При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов сначала исправляют геометрию панелей, а затем заполняют герметичным составом межпанельные швы. После этого фасад грунтуют и окрашивают в два слоя. Все применяемые краски влагоустойчивы, что позволяет надолго сохранить насыщенный цвет.
Кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации. Этот современный метод обработки защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.
При ремонте домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, используют полимерцементную смесь на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет. Это подтверждают многочисленные испытания и исследования.
Под особым контролем будет проходить ремонт фасадов жилых домов, являющихся объектами культурного наследия.