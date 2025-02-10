Более 800 фасадов жилых домов отремонтируют в этом году в Москве

При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов сначала исправляют геометрию панелей, а затем заполняют герметичным составом межпанельные швы. После этого фасад грунтуют и окрашивают в два слоя. Все применяемые краски влагоустойчивы, что позволяет надолго сохранить насыщенный цвет.