Курсант Омской академии МВД спас утопающего посреди улицы человека

В субботу, 8 февраля, курсант первого курса Омской академии МВД Илья Глаженко возвращался с занятий, когда прямо перед ним, на улице Перелета, 6 земля в буквальном смысле ушла из-под ног. В мгновение ока шедший впереди него прохожий, молодой парень, оказался в глубокой яме с водой. Пострадавший добрался до места, где воды было меньше всего, но выбраться из ямы самостоятельно не смог.
«Илья бросился ему на помощь, но глубина обвала была настолько большой, что он не смог его вытащить. Тогда Илья оперативно связался со службой экстренного реагирования и до прибытия спасателей предупреждал об опасности прохожих», — рассказали в Омской академии МВД.
Как выяснилось, пострадавший парень тоже является курсантом того же учебного заведения. Спасения он ждал, стоя по пояс в ледяной воде. К счастью, ЧП обошлось без серьезных последствий для здоровья и госпитализация курсанту не потребовалась. Хотя, как сообщили в академии, вызволить пострадавшего из плена не сразу удалось даже спасателям. Из-за рыхлости почвы и большой глубины края ямы то и дело обваливались.
Причина, по которой посреди улицы Омска вдруг образовался провал, в котором едва не утонул человек, еще неизвестна — коммунальные службы инцидент пока никак не прокомментировали. Как выяснила «КП Омск», по данному факту проверку уже организовала прокуратура.