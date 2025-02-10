Курсант Омской академии МВД спас утопающего посреди улицы человека

Как выяснилось, пострадавший парень тоже является курсантом того же учебного заведения. Спасения он ждал, стоя по пояс в ледяной воде. К счастью, ЧП обошлось без серьезных последствий для здоровья и госпитализация курсанту не потребовалась. Хотя, как сообщили в академии, вызволить пострадавшего из плена не сразу удалось даже спасателям. Из-за рыхлости почвы и большой глубины края ямы то и дело обваливались.