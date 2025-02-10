Мемориальную доску открыли бойцу СВО Игорю Новоселову в Иркутске

В Иркутске на фасаде школы № 21 появилась мемориальная доска кавалеру ордена Мужества. Об этом сообщил мэр областного центра Руслан Болотов. Боец СВО Игорь Новоселов учился в этой школе. Военнослужащий был в Афганистане еще во время срочной службы в ВДВ, затем работал в Иркутске санитаром-водителем на скорой.