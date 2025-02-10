Мемориальную доску открыли бойцу СВО Игорю Новоселову в Иркутске

В Иркутске на фасаде школы № 21 появилась мемориальная доска кавалеру ордена Мужества. Об этом сообщил мэр областного центра Руслан Болотов. Боец СВО Игорь Новоселов учился в этой школе. Военнослужащий был в Афганистане еще во время срочной службы в ВДВ, затем работал в Иркутске санитаром-водителем на скорой.
— В сентябре 2022 года ушел служить в зону СВО по контракту. Игорь Новосёлов вместе с тысячами наших земляков защищал свободу и независимость России и погиб как герой, выполняя особое задание. За подвиг посмертно награждён орденом Мужества и медалью «За боевые отличия», — поделился Руслан Болотов.
У бойца большая семья: жена, пятеро детей и внуки. День открытия мемориальной доски символично выпал на день рождения защитника Отечества. Кстати, в мае 2023 года на фасаде 21 школы была открыта памятная доска Николаю Шумицкому.