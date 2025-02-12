Российский Су-57Э совершил первый полет на выставке Aero India. Видео

Истребитель с заслуженным летчиком-испытателем, Героем России Сергеем Богданом на борту находился в небе около десяти минут, передает ТАСС. По его данным, это первый тренировочный полет Су-57Э перед демонстрационными вылетами на выставке Aero India 2025, которая пройдет с 10 по 14 февраля в Бангалоре.