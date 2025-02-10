Повышенные соцвыплаты получат в феврале федеральные льготники Ростовской области

414 тысяч федеральных льготников Ростовской области получат увеличенные социальные выплаты. Денежные перечисления с февраля 2025 года проиндексировали с учетом потребительских цен, сообщили в региональном отделении СФР.
Новая индексация коснулась людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, чернобыльцев и других жителей Дона, имеющих право на федеральные льготы. Всем указанным категориям положены ежемесячные выплаты дополнительно к пенсии.
— Для каждого льготника размер поддержки разный. В поддержку входят набор соцуслуг в виде обеспечения лекарствами, санаторно-курортного лечения и бесплатного проезда в пригородном ж/д транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. С 1 февраля набор услуг был проиндексирован на 9,5% и теперь составляет 1,7 тысячи рублей, — уточнила управляющий донским отделением Социального фонда Светлана Жинкина.
Заявки на повышение выплат подавать не требовалось, суммы обновили в беззаявительном порядке.