Повышенные соцвыплаты получат в феврале федеральные льготники Ростовской области

— Для каждого льготника размер поддержки разный. В поддержку входят набор соцуслуг в виде обеспечения лекарствами, санаторно-курортного лечения и бесплатного проезда в пригородном ж/д транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. С 1 февраля набор услуг был проиндексирован на 9,5% и теперь составляет 1,7 тысячи рублей, — уточнила управляющий донским отделением Социального фонда Светлана Жинкина.