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Повышенные соцвыплаты получат в феврале федеральные льготники Ростовской области

Выплаты для федеральных льготников Ростовской области проиндексировали на 9,5%

Источник: Комсомольская правда

414 тысяч федеральных льготников Ростовской области получат увеличенные социальные выплаты. Денежные перечисления с февраля 2025 года проиндексировали с учетом потребительских цен, сообщили в региональном отделении СФР.

Новая индексация коснулась людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, чернобыльцев и других жителей Дона, имеющих право на федеральные льготы. Всем указанным категориям положены ежемесячные выплаты дополнительно к пенсии.

— Для каждого льготника размер поддержки разный. В поддержку входят набор соцуслуг в виде обеспечения лекарствами, санаторно-курортного лечения и бесплатного проезда в пригородном ж/д транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. С 1 февраля набор услуг был проиндексирован на 9,5% и теперь составляет 1,7 тысячи рублей, — уточнила управляющий донским отделением Социального фонда Светлана Жинкина.

Заявки на повышение выплат подавать не требовалось, суммы обновили в беззаявительном порядке.