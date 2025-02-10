Регулирование игровой индустрии в РФ могут передать Минкульту

Ключевым предложением является создание дополнительных мер поддержки для российских разработчиков видеоигр, которые, по мнению авторов поправок, в текущей редакции законопроекта носят «формальный» характер. Среди предложенных мер: учреждение фонда развития видеоигровой индустрии для финансирования проектов, освобождение разработчиков от уплаты НДС на десять лет, закрепление эксперимента по включению видеоигр в реестр отечественного ПО, освобождение игровых студий от налога на прибыль на пять лет и снижение страховых взносов.