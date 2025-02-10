Боец из Осинского района погиб на СВО

Скорбные вести пришли в Осинский район. Боец СВО Игорь Наумов погиб 23 декабря 2024. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. Защитнику Отечества было 26 лет. Военнослужащий родился в многодетной семье и у него было четверо братьев.
— Учился сначала в Грязнушенской начальной школе, затем окончил 9 класс Русско-Янгутской СОШ. После школы пошел работать на лесосеку. Был женат. В браке родилась дочь. В октябре 2024 года он заключил контракт с Минобороны РФ и был отправлен в зону специальной военной операции, — поделились в администрации.
Героя не стало под деревней Новоивановка. Брата, друга, отца, мужа и сына заполняли общительным, отзывчивым человеком. Он до последнего вздоха был верен Родине и присяге. Бойца проводят в последний путь 11 февраля. Сначала в 12:00 в деревне Грязнушка пройдет церемония, в 13:45 траурный митинг.