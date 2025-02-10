24 жителям Ростова-на-Дону выплатят компенсации за ущерб после атаки БПЛА

В Первомайском районе Ростова-на-Дону к этому моменту приняли 24 заявления на материальную помощь от пострадавших после атаки БПЛА. Об этом перед и.о. руководителя городской администрации Александром Скрябиным отчитался районный глава Сергей Ковшиков.
Глава Первомайского района отметил, что прием документов на единовременную выплату продолжается. При этом оформить перечисления по уже поступившим заявкам смогут только после получения запросов от всех пострадавших.
В ответ на это и.о. главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин потребовал ускорить процесс и начать выплаты тем, кто уже подал заявление.
Добавим, всего на сегодняшний день специальная комиссия обошла 113 поврежденных квартир. 9 февраля, по словам Александра Скрябина, провели замеры окон на всех объектах и заказали необходимый материал.
Напомним, атаку беспилотников в Ростовской области отразили в ночь на 8 февраля. После падения летательных аппаратов оказались повреждены окна в 14 жилых домах Первомайского района Ростова-на-Дону. В связи с этим был установлен режим ЧС. Также пострадали административно-бытовые постройки на предприятии в Чертковском районе.