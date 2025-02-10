24 жителям Ростова-на-Дону выплатят компенсации за ущерб после атаки БПЛА

Напомним, атаку беспилотников в Ростовской области отразили в ночь на 8 февраля. После падения летательных аппаратов оказались повреждены окна в 14 жилых домах Первомайского района Ростова-на-Дону. В связи с этим был установлен режим ЧС. Также пострадали административно-бытовые постройки на предприятии в Чертковском районе.