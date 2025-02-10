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Последние новости к вечеру 10 февраля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 10 февраля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 10 февраля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 10 февраля 2025 года.

В МИД РФ предрекли перемены в курсе США с приходом Трампа

Источник: Михаил Метцель/ТАСС

Сергей Рябков заявил, что возвращение Трампа означает смену вех, включая отход от либерально-глобалистского курса. Отношения Москвы и Вашингтона остаются напряженными, но команда Трампа заинтересована в возобновлении диалога с Россией.

Алаудинов заявил об уничтожении большей части войск ВСУ в Курской области

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

Генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что большая часть украинских сил, зашедших в Курскую область в августе 2024 года, уничтожена. В регионе остаются мобилизованные подразделения ВСУ, а также периодически появляются спецподразделения и иностранный легион.

Николаю Валуеву запретили въезд в Азербайджан

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

МИД Азербайджана внес депутата Госдумы Николая Валуева в список нежелательных лиц из-за его высказываний об Азербайджане. Ранее в этот список попали депутаты Константин Затулин и Виталий Милонов за действия «против суверенитета Азербайджана».

КС счел законным отстранение от работы из-за отказа от прививки

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Конституционный суд подтвердил правомерность отстранения от работы сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от COVID-19. Суд указал, что требования о прививках были законны, так как касались работников социальных и транспортных сфер по эпидемиологическим показаниям.

В Дании предложили выкупить у США Калифорнию взамен Гренландии

Источник: Wesley Tingey/CC0

Denmarkification предложила Дании выкупить Калифорнию в ответ на попытку Трампа присоединить Гренландию к США. Авторы инициативы предлагают собрать $1 трлн через краудфандинг, а также включить в сделку «пожизненный запас датской выпечки, который оплатит Голливуд».