Последние новости к вечеру 10 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 10 февраля 2025 года.
В МИД РФ предрекли перемены в курсе США с приходом Трампа
Сергей Рябков заявил, что возвращение Трампа означает смену вех, включая отход от либерально-глобалистского курса. Отношения Москвы и Вашингтона остаются напряженными, но команда Трампа заинтересована в возобновлении диалога с Россией.
Алаудинов заявил об уничтожении большей части войск ВСУ в Курской области
Генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что большая часть украинских сил, зашедших в Курскую область в августе 2024 года, уничтожена. В регионе остаются мобилизованные подразделения ВСУ, а также периодически появляются спецподразделения и иностранный легион.
Николаю Валуеву запретили въезд в Азербайджан
МИД Азербайджана внес депутата Госдумы Николая Валуева в список нежелательных лиц из-за его высказываний об Азербайджане. Ранее в этот список попали депутаты Константин Затулин и Виталий Милонов за действия «против суверенитета Азербайджана».
КС счел законным отстранение от работы из-за отказа от прививки
Конституционный суд подтвердил правомерность отстранения от работы сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от COVID-19. Суд указал, что требования о прививках были законны, так как касались работников социальных и транспортных сфер по эпидемиологическим показаниям.
В Дании предложили выкупить у США Калифорнию взамен Гренландии
Denmarkification предложила Дании выкупить Калифорнию в ответ на попытку Трампа присоединить Гренландию к США. Авторы инициативы предлагают собрать $1 трлн через краудфандинг, а также включить в сделку «пожизненный запас датской выпечки, который оплатит Голливуд».