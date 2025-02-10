Когда будет Сретение в 2025 году и как его принято отмечать в православной традиции

Когда Иисус родился под Вифлеемской звездой, волхвы одарили святое семейство Марии и Иосифа щедрыми подарками, среди которых было и золото. Однако, по преданию, скромные благочестивые люди почти полностью потратили дары на милостыню и помощь бедным. Они оставили у себя лишь самое необходимое, показывая, что для них важнее всего была не земная роскошь, а послушание Господу и забота о ближних.