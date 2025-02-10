Кожаный потолок и винный зал: Как выглядит особняк в Ростове, который продают за 180 миллионов

Отмечается, что дизайн дома разработала французская компания. Здесь три холла, две кухни, пять спален с гардеробными комнатами и своими санузлами, кабинет, кинозал. К слову, в последнем стены и потолок обшиты экокожей. Кроме того, в особняке имеется винный зал.