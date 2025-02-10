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Кожаный потолок и винный зал: Как выглядит особняк в Ростове, который продают за 180 миллионов

Ростовчанам показали особняк, который выставили на продажу за 180 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове элитный трехэтажный особняк выставили на продажу за 180 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на одном из сервисов для объявлений.

Автор уточняет, что дом площадью 1000 кв. м находится на участке 16 соток. Рядом с особняком — благоустроенная территория с причальной стенкой.

Отмечается, что дизайн дома разработала французская компания. Здесь три холла, две кухни, пять спален с гардеробными комнатами и своими санузлами, кабинет, кинозал. К слову, в последнем стены и потолок обшиты экокожей. Кроме того, в особняке имеется винный зал.

Также на прилегающей территории есть гараж на три машины площадью 87 кв. м и уличный фонтан.

Судя по фотографиям дома, интерьер в доме выдержан в классическом стиле. Особый шик особняку придают высокие окна, а также помпезная каменная лестница.