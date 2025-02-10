Какая погода будет в Казахстане 11 февраля

АСТАНА, 10 фев — Sputnik. Погоду в Казахстане 11 февраля на севере будет формировать ложбина Северного циклона, а южные регионы будут под воздействием Южного циклона, в связи с чем ожидается снег, метель, в дневные часы на юге и юго-востоке страны прогнозируются смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя, с гололедными явлениями. По республике ожидается усиление ветра, туман.