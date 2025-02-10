Врио главы Ростовской области поручил модернизировать систему Службы-112

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил проверить работу системы Службы-112 для последующей модернизации. Об этом донской глава сообщил в своем телеграм-канале.
— Руководитель департамента по ЧС Павел Нудгин обратился с просьбой выделить средства на модернизацию. Поручил провести мониторинг и подготовить предложения, какие требуются работы. Решение найдем, — написал Юрий Слюсарь.
Врио главы региона подчеркнул, что работа Системы-112 должна быть бесперебойной и максимально надежной.
Добавим, сейчас в Центре информационного обеспечения безопасности населения действует комплекс «Безопасный город», который включает в себя 5,5 тысячи камер. Видеонаблюдение помогает оперативно реагировать на ситуации и обеспечивать безопасность. В настоящее также время прорабатывается возможность установки дополнительных видеосистем в публичных местах.
Специалисты Службы-112 работают 24/7. По номерам «122» и «117» можно получить консультацию по различным вопросам: от социальных до службы по контракту.