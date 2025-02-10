Врио главы Ростовской области поручил модернизировать систему Службы-112

Добавим, сейчас в Центре информационного обеспечения безопасности населения действует комплекс «Безопасный город», который включает в себя 5,5 тысячи камер. Видеонаблюдение помогает оперативно реагировать на ситуации и обеспечивать безопасность. В настоящее также время прорабатывается возможность установки дополнительных видеосистем в публичных местах.