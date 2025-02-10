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На Крымском мосту выросла очередь

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, очередь на досмотр со стороны Краснодарского края составляет 65 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 18:00 в очереди со стороны Тамани находится 65 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Тремя часами ранее в очереди стояли 45 автомобилей.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра по-прежнему нет.

В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.

Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.