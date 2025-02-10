На Крымском мосту выросла очередь

«По состоянию на 18:00 в очереди со стороны Тамани находится 65 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Тремя часами ранее в очереди стояли 45 автомобилей.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра по-прежнему нет.
В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.