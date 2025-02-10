Новая технология получения ферритов может улучшить МРТ-исследования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Новая технология получения ферритов (соединений оксида железа с оксидами других переходных металлов), которую разработали ученые Вадим Попков и Кирилл Мартинсон, может улучшить исследования МРТ с контрастом. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС заведующий лабораторией материалов и процессов водородной энергетики Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН, доцент кафедры физической химии Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ Вадим Попков.
6 февраля Попков и Мартинсон были удостоены премии президента РФ для молодых ученых за 2024 год. Они впервые применили метод растворного горения с термической постобработкой для получения ферритов и СВЧ-керамических изделий.
«Все материалы контрастные, которые сейчас производятся, зарубежные, во-вторых, они первого поколения — позволяют получать только в одном режиме картинку. Мы разработали контрастный агент нового поколения на основе ферритов, который позволяет в несколько раз точнее диагностировать наличие проблем в организме человека. Это как раз та разработка, которая не имеет аналогов за рубежом», — рассказал Попков.
По словам ученого, эта разработка носит фундаментальный характер, поэтому внедрение ее в производство может занять несколько лет. Ключевая же задача новой технологии получения ферритов — закрытие потребностей страны в материалах для СВЧ-электроники.
«Для нас является важным достижением разработка нового инструмента, который мы даем науке, обществу для получения материалов. В нашей предметной области считается, что чем более универсальный этот инструмент, чем больше материалов с его помощью можно получить, тем он лучше. Наш метод имеет такую особенность, что мы можем очень большое количество разных веществ получать с помощью этого метода», — добавил Попков.
Как отметил старший научный сотрудник физико-технического института им. А. Ф. Иоффе, доцент кафедры физической химии Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ Кирилл Мартинсон, ферриты могут применяться в большом количестве областей, применение их в СВЧ-электронике является наиболее классическим, но сейчас появляется огромное количество новых сфер. Например, ферриты можно применить для создания антибактериальных материалов, очистки сточных вод, производства катализаторов. «Мы очень надеемся, что в будущем мы не будем останавливаться на достигнутом, и помимо тех объектов, которые мы уже обкатали и промышленно производим, мы расширим этот ассортимент и выйдем на новые объекты», — сказал он.