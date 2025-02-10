Новая технология получения ферритов может улучшить МРТ-исследования

Как отметил старший научный сотрудник физико-технического института им. А. Ф. Иоффе, доцент кафедры физической химии Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ Кирилл Мартинсон, ферриты могут применяться в большом количестве областей, применение их в СВЧ-электронике является наиболее классическим, но сейчас появляется огромное количество новых сфер. Например, ферриты можно применить для создания антибактериальных материалов, очистки сточных вод, производства катализаторов. «Мы очень надеемся, что в будущем мы не будем останавливаться на достигнутом, и помимо тех объектов, которые мы уже обкатали и промышленно производим, мы расширим этот ассортимент и выйдем на новые объекты», — сказал он.