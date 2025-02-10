Театр Камала покажет первый спектакль в новом здании 1 марта

Идея строительства нового театра была выдвинута летом 2021 года. Состоялся международный конкурс на проект здания, в котором приняли участие 87 бюро из 14 стран. В начале 2022 года восемь проектов-финалистов прошли жесткий экспертный отбор, победил проект консорциума под лидерством московского проектного бюро ООО «Ваухаус» (Wowhaus в сотрудничестве с Kengo Kuma and Associates). В команду вошел и известный казанский архитектор Герман Бакулин, а презентацию представил жюри японский архитектор Кэнго Кума. Генеральным проектировщиком выступило ГУП «Татинвестгражданпроект».